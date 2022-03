Sus titulares noticieros para el Sur de Colorado este 22 de Marzo

DENVER, Colo. (KKTV) - Un guardia de seguridad no enfrentará cargos después de que matara a un hombre durante una protesta de Black Lives Matter en Denver. El Fiscal del Distrito de Denver retiró formalmente los cargos en contra de Matthew Dolloff. Dolloff estaba trabajando como guardia de seguridad para el noticiero, 9 News, en el 2020 cuando le disparó fatalmente a Lee Keltner. El fiscal del distrito dice que Keltner amenazó y atacó a Dolloff antes de que éste le disparara, y añadio que además no pudo probar que Dolloff no tenía el derecho de utilizar la fuerza letal para defenderse así mismo o a los demás. Dolloff enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado y su juicio se hubiera llevado acabo en Abril.

Una nueva zona de comidas abrirá pronto en el sur de Colorado. The Well, o 316 Collective, como se llama, está ubicado en la esquina de Pikes Peak y Weber. Ésta iniciativa para la zona está siendo realizada por organizaciones locales sin fines de lucro. La Asociación del Centro dice que ésto es una buena señal del crecimiento para el area este de la ciudad, donde también se están construyendo cientos de nuevos apartamentos. The Well abrirá al público en las próximas dos semanas.

Y, el Zoológico de Denver le ha dado la bienvenida a un nuevo bebé. Ahora, los visitantes pueden conocer a Winston, el bongo que nació a principios de éste mes. Los bongos son una especie de antílope que se encuentra en las selvas africanas, desde Senegal hasta Kenya. Actualmente, el zoológico tiene cuatro bongos adultos. Éstos se consideran en peligro de extinción ya que solo quedan menos de 200 bongos en la selva.

